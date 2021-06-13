Sedat Peker yakalandı mı?

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği iddiaları merak ediliyordu Peki, Sedat Peker yakalandı mı?

YouTube üzerinden yayınladığı videolarda çeşitli iddialar ortaya atan Sedat Peker hakkında suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Peki, Sedat Peker yakalandı mı?

SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

Sosyal medya üzerinden yapılan ve daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan paylaşımlarda Peker'in MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı evde yakalandığı iddia edildi.

YouTube üzerinden yayınladığı videolarda çeşitli iddialar ortaya atan Sedat Peker hakkında suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Son olarak Peker'in bulunduğu yere operasyon düzenlendiği ve Peker'in gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak Peker'in avukatları bu iddiaları yalanladı.

ARAP EMİRLİKLERİ'NDE YAKALANDI İDDİASI

Sosyal medya üzerinden yapılan ve daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan paylaşımlarda Peker'in MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı evde yakalandığı iddia edildi.

AVUKATLARINDAN YALANLAMA GELDİ

Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini ve bu yüzden paylaşım yapmadığını dile getirirken, Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini söyledi.

Gazeteci Gürses, "Birinci ağızdan aldığımız bilgilere göre Peker henüz bulunduğu yerdeymiş ve kendisine yönelik herhangi bir operasyon yokmuş" dedi.