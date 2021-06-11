Sedat Peker soruşturması: Şüpheliler adli kontrolle serbest
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Sedat Peker soruşturması: Şüpheliler adli kontrolle serbest

Sedat Peker soruşturması: Şüpheliler adli kontrolle serbest
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SUÇ örgütü lideri Sedat Peker ve grubuna yönelik soruşturmada Şanlıurfa'da gözaltına alınan MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SUÇ örgütü lideri Sedat Peker ve grubuna yönelik soruşturmada Şanlıurfa'da gözaltına alınan MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Sedat Peker suç örgütüne yönelik soruşturmada Şanlıurfa'da gözaltına alınan Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı(MİSİAD) Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

 BİR ŞÜPHELİ İFADE VERMESİNİN ARDINDAN SERBEST Savcılık, ifade almasının ardından şüpheli A.Y. isimli kadını serbest bıraktı. Savcılık, şüpheli Feridun Öncel'i "Birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan diğer şüpheliler A.N.K. ve M.A. ise "Birden fazla kişi ile silahla yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBESTAnadolu Sulh Ceza Hakimliği Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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