Akıbeti merak ediliyordu! Sedat Peker, kendisi hakkındaki manidar paylaşımı beğenerek sessizliğini bozdu

Bir süredir sessizliğe bürünen ve sosyal medyada herhangi bir mesaj paylaşmayan Sedat Peker, uzun süren sessizliğini bir sosyal medya kullanıcısının kendisi hakkında paylaştığı mesajı beğenerek bozdu.

"HİÇ Mİ MERAK ETMİYORSUNUZ?"

Sedat Peker'in beğendiği mesajda "Bütün muhalefeti toplasanız, sayfa sayfa yolsuzluk açıklasalar 1 tane Sedat Peker videosu kadar etkisi olmaz, adamı kaybettiler ya resmen, video yayınlarken iyiydi, hiç mi merak etmiyorsunuz ne oldu Peker'e?" ifadeleri yer aldı.

İşte Sedat Peker'in beğendiği o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

2021'in ocak ayında Türkiye'yi terk eden Sedat Peker, bundan birkaç ay sonra YouTube'da videolar yayımlamaya başladı. Peker, ülkenin gündemine oturan bu videolarda Türkiye'deki üst düzey bürokratların karıştığı yolsuzluklar, cinayetler ve buna benzer iddialara yer verdi. Hakkında birçok kez yakalama kararı çıkan Peker, en son olarak temmuz ayında bir video yayımladı. Peker'in son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

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