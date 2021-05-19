Sedat Peker operasyonu nasıl başladı? Bakan Soylu tane tane anlattı
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Sedat Peker operasyonu nasıl başladı? Bakan Soylu tane tane anlattı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, Sedat Peker operasyonuna ilişkin, "Bundan 1.5 yıl önce operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun yöneticisi benim. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Bana vekillerimizle geliyorlar, ben de operasyonu başlatıyorum. Teknik dinleyemeye alınıyor sonra operasyona dönüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilenlerini yanıtladı. Sedat Peker operasyonunun gelişim sürecini anlatan Bakan Soylu'nun "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar" sözleri dikkat çekti.

Sedat Peker operasyonunda yönelik Bakan Soylu, "Allah yakışan iftiradan korusun. Diyorlar ki şöyle oldu böyle oldu... Ben söyledim, tekrar söylüyorum. Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipli örgütlenmelerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bu operasyonu yapan benim. Benim diyorum" dedi.

KÖFTECİ YUSUF'A ÇÖKECEKLERDİ

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan 1.5 yıl önce operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun yöneticisi benim. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Bana vekillerimizle geliyorlar, ben de operasyonu başlatıyorum. Teknik dinleyemeye alınıyor sonra operasyona dönüyor. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum, aylar sonra başlatan benim yine. 17-25'ten sonra işler değişti."

Sedat Peker operasyonu nasıl başladı? Bakan Soylu tane tane anlattı
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Servet Uzun
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