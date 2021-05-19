Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar

Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Soylu, Sedat Peker'in de bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini sakladığını söyledi. Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'yı da 15 Temmuz sürecine destek vermekle suçladı.