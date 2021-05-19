Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar
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Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Soylu, Sedat Peker'in de bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini sakladığını söyledi. Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'yı da 15 Temmuz sürecine destek vermekle suçladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, soru gelmesi üzerine 15 Temmuz süreciyle ilgili de konuştu.

"15 TEMMUZ'U YAPANLARI SAKLIYORLAR"

Sedat Peker'in de şu an bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin 15 Temmuz'un faillerini sakladığını kaydeden Soylu, "Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-Semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz'u yapanları ABD'de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar" dedi.

"ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE RANDEVU VERMEYECEĞİM"

Amerika Büyükelçisi'nin kendisinden randevu istediğini belirten Soylu, ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim, vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar
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Barış Yahya Çinçin
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