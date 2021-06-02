Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
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Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı

Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
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Son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker'e yönelik operasyonlar devam ediyor. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne firar eden Peker'in önceki durağı Makedonya'da birlikte hareket ettiği Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Üsküp'te sık sık toplantılar düzenleyen ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tomovski'nin, Türkiye'den Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Boban Tomovski isimli suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Haber 7'de yer alan habere göre uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tomovski, Mısır'a gitmek isterken gözaltına alındı.

MISIR'A GİTMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde firari olarak yaşayan Sedat Peker'in önceki durağı Makedonya'da birlikte hareket ettiği Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Makedonya Üsküp'te Peker ile sık sık toplantılar düzenleyen ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tomovski'nin, Türkiye'den Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı

TÜRKİYE'YE ÇOK SAYIDA GİRİŞ ÇIKIŞ KAYDI VAR

Sosyal medya hesaplarında Peker ile birlikte birçok paylaşımı bulunan Tomovski'nin, Türkiye'ye çok sayıda giriş ve çıkış kaydı bulunduğu öğrenildi.

Peker hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen Tomovski'nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemleri uygulanması amacıyla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği ifade edildi.

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Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı - Haberler
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