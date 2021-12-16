Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni görüntü! Ahmet Kaya şarkısıyla mesaj verdi

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni merak konusu olurken eşi Özge Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AHMET KAYA'NIN ŞARKISINI DİNLİYORDU

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hikaye atan Özge Peker, eşi Sedat Peker'in evinin salonunda Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısını dinleyerek volta attığı anları paylaştı.

"ÇEKTİĞİMDEN HABERİ YOKTU"

Özge Peker, "Ben bu sürece canlı tanıklık yapan bir kişiyim aşkım. Gerçekten ne yaşadığını kimse bilemez, kimse anlayamaz seni. Çektiğimden haberi yoktu. Anı kalsın diye çekmiştim. Ama içimden sizlerle paylaşmak geldi." notunu düştü.

Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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