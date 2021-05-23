Sedat Peker'den 7. video! "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına yanıt verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır
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Sedat Peker'den 7. video! "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına yanıt verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır

Haberler.com - Haberler | Güncel

Yayınladığı videolarla tartışma yaratan iddialar ortaya atan Sedat Peker, son paylaşımında darbe yapacağı ve insanları sokağa çağıracağı iddialarına yanıt verdi. Peker, "Bir gün size darbe var, sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır" ifadelerini kullandı.

Kendisine ve adamlarına yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalı üzerinden bir video serisi yayınlamaya başlayan Sedat Peker, gündemi sarsacak iddialar ortaya atmıştı.

7. videosunu sabah saatlerinde yayınlayan Peker, buradaki konuşmasında kendisi hakkındaki "Darbe yapacak, milleti sokağa indirecek" iddialarına ise çok sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kim size 'Hadi sokağa inip ortalığı yağmayalım' derse bilin ki haindir. Eğer bir gün ben size darbe var, sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır."

"NE VEKİL ADAYI OLACAĞIM NE DE PARTİ KURACAĞIM"

Peker ayrıca siyasete gireceği iddialarını ise çok net bir şekilde reddederek, "Söz, namustur. Yaşadığım sürece ne bir partiden milletvekili olacağım ne de bir parti kuracağım. Bir spor kulübüne başkan dahi olmayacağım." dedi.

MEKAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Dubai'de olduğu öğrenilen Peker'in 6 videodur çekimlerini gerçekleştirdiği odasından bu kez farklı bir mekana geçtiği görüldü. Kaldığı otelin toplantı odasında olduğu tahmin edilen Peker'in bu kez arkasında bir yazı tahtası bulunuyor. "İran, Mersin, Sabiha Gökçen" yazan tahtanın önünde ise "Her Şey Seninle Başlar", "Hz. Ali" ve Dostoyevski'nin bir eseri yer aldı.

Sedat Peker'den 7. video! 'Darbe için zemin hazırlıyor' iddialarına yanıt verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır
Sedat Peker'den 7. video! 'Darbe için zemin hazırlıyor' iddialarına yanıt verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır
YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti
YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti
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Sedat Peker'den 7. video! "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına yanıt verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır - Haberler
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