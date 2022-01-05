Seda Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Türkmen hayatı ve biyografisi
Genç oyuncu Seda Türkmen, dizi severlerin yakından takip ettiği bir isim. Güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde kendine yer bulan bir isim. Peki Seda Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Magazin dünyasının renkli simalarından oyuncu Seda Türkmen, merak edilen isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu, rol aldığı dizilerdeki başarısıyla büyük beğeni topluyor. Peki Seda Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? detaylar haberimizde.
SEDA TÜRKMEN KİMDİR?
Seda Türkmen, 14 Kasım 1986, İzmir doğumludur. Adana Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü almıştır. Tiyatro alanında 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü sahibidir.
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