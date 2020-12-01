Seda Tosun kimdir? Seda Tosun hayatı ve biyografisi! Seda Tosun kaç yaşında, nereli?
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Seda Tosun kimdir? Seda Tosun hayatı ve biyografisi! Seda Tosun kaç yaşında, nereli?

01.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:52

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seda Tosun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seda Tosun hakkında merak edilenler. Seda Tosun hayatı ve biyografisi. Seda Tosun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seda Tosun merak konusu oldu. İşte Seda Tosun hakkında merak edilen Seda Tosun kimdir, Seda Tosun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEDA TOSUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Nisan 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

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Nereli: İstanbul, Türkiye

Boy: 1,78 m

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seda Tosun, Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize" ile gündem oldu.

Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur. Balayı filminde başrol oynayarak ismini duyuran güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır.

Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi olan Tosun, role 3 bin kişi arasından seçildi.

Seda Tosun kimdir? Seda Tosun hayatı ve biyografisi! Seda Tosun kaç yaşında, nereli?

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