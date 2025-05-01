Deneyimli gazeteci Seda Selek, Halk TV ekranlarında neden görünmediği konusu izleyicilerin gündemine oturdu. Selek'in nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı? Seda Selek neden yok?

SEDA SELEK HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Halk TV'nin deneyimli ismi Seda Selek'in bir süredir ana haber bültenini sunmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Selek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu durumun nedenini açıkladı. X hesabı üzerinden görüşlerini aktaran gazeteci, "Son iki gündür programımda yer alamadığım için endişelenen ve ulaşan tüm izleyici ve dostlarıma teşekkür ederim. RTÜK tarafından uygulanan yayın yasağı nedeniyle ne yazık ki 5 hafta boyunca ekranlarda olamayacağım. Bu sürenin uzunluğu beni de üzüyor, ancak mesleğime döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Destekleri için herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Selek, RTÜK'ün aldığı kararın detaylarına değinmezken, izleyicilerine "en kısa sürede yeniden buluşmak" temennisinde bulundu.

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Selek, bir televizyon sunucusu ve radyocudur. Seda Selek, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu oldu. Selek, medya kariyerine 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde aldığı diksiyon ve spikerlik eğitimi ile başladı. Medya dünyasına adımını 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak atan Selek, ardından 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi birçok önemli kanalda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde de bulundu.