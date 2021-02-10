Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı
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Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı

10.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:23
Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın Muğla'da yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız, kaza geçirdi. Kullandığı elektrikli motosiklete araba çarpan Yıldız, kazada ağır yaralandı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın, Milas'a bağlı Ören beldesinde yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız'ın kaza geçirdiği öğrenildi.

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Akşam üzeri alışveriş yapmak için elektrikli motosikletiyle dışarı çıkan Yıldız, işlerini tamamladıktan sonra eve döndüğü sırada, kadın bir sürücü tarafından kazaya uğradı. Kaza sonucu Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın, kafa travması geçirerek ağır yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı

GÖZALTINA ALINDI

İlk tedavisinin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edileceği öğrenilen Coşkun Yıldız'ın yaralanmasına sebep olan kadın sürücü de gözaltına alındı. Yıldız'ın arkadaşlarından Celal Altınay, "Coşkun abi akşamüstü markete geldi, alışverişini yapıp dönerken kullandığı elektrikli motosiklete, termik santralde çalışan bir kadın sürücünün otomobili ile çarpması sonucu ağır yaralandı. Milas'a hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğunu öğrendik" dedi.

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