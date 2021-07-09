Seda Sayan'dan Gelinim Mutfakta'ya transfer olan Demet Akalın'a gönderme: Ekmek almam, kazandırırım
Seda Sayan'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğundan ayrılmasının ardından yerine Demet Akalın getirildi. Haberi öğrenen Seda Sayan ise geçtiğimiz aylarda kendisini ekmeğiyle oynamakla suçlayan Akalın'a "Ekmek almam, her zaman kazandırırım" diyerek gönderme yaptı.
Sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişan'ın yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, geçen sezonun sonunda final yapmıştı. Programın bitmesinin hemen ardından Star TV, Seda Sayan'la anlaştığını duyurdu. Akalın da ünlü ismi "Ekmeğimle oynadın" diyerek eleştirmişti.
SEDA SAYAN'IN YERİNE DEMET AKALIN GELDİ
Seda Sayan'ın Kanal D'den Star TV'ye transfer olmasının ardından Gelinim Mutfakta programını kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Bugün sosyal medya hesabından sözleşme imzalarken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Akalın, "Gelinim Mutfakta hayırlı olsun" dedi.
"EKMEM ALMAM, KAZANDIRIRIM"
Haberin kısa sürede Instagram'da yayılmasının ardından Seda Sayan'dan cevap gecikmedi. Haberi paylaşan bir magazin sayfasına yorum yapan Sayan, "Hayırlı olsun. Ekmek almam, her zaman kazandırırım" diyerek Akalın'a gönderme yaptı.