Seda Sayan'dan Gelinim Mutfakta'ya transfer olan Demet Akalın'a gönderme: Ekmek almam, kazandırırım

Seda Sayan'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğundan ayrılmasının ardından yerine Demet Akalın getirildi. Haberi öğrenen Seda Sayan ise geçtiğimiz aylarda kendisini ekmeğiyle oynamakla suçlayan Akalın'a "Ekmek almam, her zaman kazandırırım" diyerek gönderme yaptı.