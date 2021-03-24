Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti 2021 MKYK üyesi Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?
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Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti 2021 MKYK üyesi Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

24.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:53
Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti 2021 MKYK üyesi Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilen Seda Sarıbaş AK Parti MKYK listesinde yer aldı. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti 2021 MKYK üyesi Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltildi. İstedeki isimlerden Seda Sarıbaş dikkat çeken isim oldu. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti 2021 MKYK üyesi Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi üzerine lisans öğrenimi tamamladıktan sonra sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı.

Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018),Ak Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulunan Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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