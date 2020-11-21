Seda Bakan koronavirüse mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Seda Bakan kimdir?

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden olan Seda Bakan yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Seda Bakan neler dedi? Seda Bakan korona mı oldu? Seda Bakan'ın sağlık durumu nasıl? Seda Bakan kimdir?

Oyunculuğuyla beğeni toplayan Seda Bakan, özel hayatıyla da magazin gündeminin üst sırlarında yer alıyor. Seda Bakan bu kez özel hayatıyla gündem oldu ve hakkında merak dolu sorular soruldu. Peki, Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli?

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu.

Türker İnanoğlu'nun sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV'de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Kardeş Payı" adlı dizide oynadı. Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikahın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

SEDA BAKAN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI? SEDA BAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kendi Instagram hesabından açıklama yapan başarılı oyuncu Seda Bakan şunları söyledi;

"Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi. Maskelerinizi çıkartmayın..."

SEDA BAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Grip belirtileri dışında bir sıkıntısı olmadığını belirten Seda Bakan, sağlığının iyi olduğunu ifade etti.