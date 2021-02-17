Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı
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Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı

17.02.2021 15:44 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:44

Ünlü oyuncu Seda Bakan, "80'ler stayla" notunu düşerek iki yaşındaki kızı Leyla ile birlikte verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafın yorum kısmına oyuncunun hayranları, nazar boncuğu emojileri yağdırdı.

2014 yılında Ali Erel ile dünya evine giren oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Paylaştığı fotoğraflar ve videolarla oldukça beğeni toplayan Bakan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı

"80'LER STAYLA"

35 yaşındaki Seda Bakan, kızı Leyla ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafların altına "80'ler stayla" notunu düştü. Binlerce beğeni alan gönderinin altına oyuncunun hayranlarının yanı sıra ünlü isimler de yorum yaptı.

Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı

"LEYLA İLE POZ VERMEYE DOYAMIYOR"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Güneşli günler" notlu Instagram paylaşımında da kızı Leyla ile birlikte poz vermişti. Son zamanlarda 2 yaşındaki kızı Leyla ile sık sık sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşan Bakan, takipçileri tarafından oldukça ilgi görüyor.

Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı
Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı
Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı
Haber Yorumları (3)
BİR GARİP RETİKULUM: Bütün dünya buna inansa hayat bayram olsa.. Not: Ekmek yok açız bize ne bundan..
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TÜKT: YANİ SADACE BAŞ ÖRTÜYÜ TAKMIŞ GİBİ YAPMIŞ SEKSENLER DEMİŞ. . DERİN MANALAR İÇERİYOR MALESEF HİÇBİR SEMPATİSİ KALMADIII. . . . .
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SÜPER: bu oyuncuyu çok beğeniyorum. çok sempatik ve tatlı biri. yolu açık olsun.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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