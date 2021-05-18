Seda Aksu bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu? Seda Aksu kimdir?

Seda Aksu bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Seda Aksu konusu ele alınıyor. Seda Aksu bulundu mu? Seda Aksu'ya ne oldu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu? Seda Aksu kimdir?

Müge Anlı'da aranan Seda Aksu bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ARANAN SEDA AKSU BULUNDU MU?

40 yaşındaki Seda Aksu'ya 13 gündür ulaşılamıyor.

Eşiyle sorunları olduğu söylenen Seda Aksu'yu aramak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Seda Aksu'nun eşinin amcası tarafından kaçırıldığı söylendi.