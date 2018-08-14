Seda Akgül'ün Çocuk Yapmak İçin Donmuş Yumurtalarının Olduğu Ortaya Çıktı
Kanal D'nin yeni sohbet programı '4 Kadın Zamanı' sunucu Seda Akgül canlı yayında "Benim donmuş yumurtalarım var 70 yaşında da anne olabilirim ama vücudum yetse kafam yetmez" dedi.
Kanal D'nin yeni sohbet programı '4 Kadın Zamanı' dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Ses getiren program bugün de hızlı başladı. Uzun ilişkilerden bahseden sunuculardan Seda Akgül, donmuş yumurtalarının olduğunu söyledi.
"BİR ERKEĞİN KADININ DOĞURGANLIĞINI ELİNDEN ALMAYA HAKKI YOK"
Eylül Öztürk, Hande Ataizi, Derya Tuna ve Seda Akgül'ün yer aldığı program bugün evlilikleri masaya yatırdı. Seda Akgül, ünlü evliliklerle ilgili fikirlerini söyledi: "Cem Yılmaz, Cansu Dere ile 7 sene çıktı, Ahu Yağtu ile hemen evlendi, çocuk yaptı. Şimdi ayrıldılar ama yine de iyiler. Bazılarından iyi eski koca olur, iyidirler ama kocalığı beceremezler. Bir erkeğin kadının doğurganlığını elinden almak hakkı var mı? Kimse kimseyi 15 sene beklemek zorunda değil."
"DONMUŞ YUMURTALARIM VAR, 70 YAŞINDA BİLE ANNE OLABİLİRİM"
Akgül, son olarak "Benim donmuş yumurtalarım var. 70 yaşında da anne olabilirim ama vücudum yetse kafam yetmez yeğenimi bile sürekli seviyorum" dedi.
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Aman sakın ola çocuk falan yapma senden bi taneye zor tahammül ediyoruz iki tane olursa vay halimize düşünmesi bile beni irite ediyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KADININ KENDİ HAYATI İSTEDİĞİNİ YAPAR KİMSE KARIŞMAZ HESAP SORAMAZ.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sarkmadık yeri kalmamış , koca karı olmuş, halen genç kız edasıyla ahkam kesmeye çalışır. bencede kafa 70 yetmiş olmuş . Sanki haşa ALLAH ile pazarlıkları var ne zaman isterlerse anne olabileceklerini zannediyor bu kafadakiler..Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Siz yumurtaları gavurlara donduruyorsunuz cocuguda amerikada doguruyosunuz gidin milletin başından usandık sizden özelinizdenCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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buda kılo verınce kendnı adrıana falan sanmaya basladı daha oncekı programlara cıktıgında neden sesı cıkmıyor hersey bı gosterıs ama ıgrenccCevap Yaz Yayından Kaldır