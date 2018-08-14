Seda Akgül'ün Çocuk Yapmak İçin Donmuş Yumurtalarının Olduğu Ortaya Çıktı

Kanal D'nin yeni sohbet programı '4 Kadın Zamanı' dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Ses getiren program bugün de hızlı başladı. Uzun ilişkilerden bahseden sunuculardan Seda Akgül, donmuş yumurtalarının olduğunu söyledi.

"BİR ERKEĞİN KADININ DOĞURGANLIĞINI ELİNDEN ALMAYA HAKKI YOK"

Eylül Öztürk, Hande Ataizi, Derya Tuna ve Seda Akgül'ün yer aldığı program bugün evlilikleri masaya yatırdı. Seda Akgül, ünlü evliliklerle ilgili fikirlerini söyledi: "Cem Yılmaz, Cansu Dere ile 7 sene çıktı, Ahu Yağtu ile hemen evlendi, çocuk yaptı. Şimdi ayrıldılar ama yine de iyiler. Bazılarından iyi eski koca olur, iyidirler ama kocalığı beceremezler. Bir erkeğin kadının doğurganlığını elinden almak hakkı var mı? Kimse kimseyi 15 sene beklemek zorunda değil."

"DONMUŞ YUMURTALARIM VAR, 70 YAŞINDA BİLE ANNE OLABİLİRİM"

Akgül, son olarak "Benim donmuş yumurtalarım var. 70 yaşında da anne olabilirim ama vücudum yetse kafam yetmez yeğenimi bile sürekli seviyorum" dedi.