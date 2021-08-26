Seda Akgül kimdir? Seda Akgül hayatı ve biyografisi! Seda Akgül kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seda Akgül, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seda Akgül hakkında merak edilenler. Seda Akgül hayatı ve biyografisi. Seda Akgül kimdir?

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SEDA AKGÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Haziran 1971

Kaç yaşında: 50yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Nere3li: Ankara

Boy: 1,8 m

TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8'de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi'nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir. TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz'da boşandı. Halen KanalD ekranlarında Kısmetse Olur isimli reality show programını sunmaktadır. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki adet çok satan kitabın yazarıdır.