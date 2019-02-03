Seda Akgül'den Olay Yaratan Paylaşım: Çok Yılan Öptüm, En Masumu Buydu
Paylaşımları ve söylemleriyle gündemden düşmeyen sunucu Seda Akgül, yılanı öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.
Kısa bir tatil için Phuket'e giden sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Akgül, yılan paylaşımıyla eski eşlerine göndermede bulundu.
YILAN ÖPTÜĞÜ GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI
Bir süredir Phuket'te tatil yapan, sosyal medya hesabından son olarak bir yılanı öptüğü görüntüyü yayınladı.
"HAYATIMDA ÇOK YILAN ÖPTÜM"
Sunucu, Instagram paylaşımına, "Hayatımda çok yılan öptüm ama en masumu buydu" notunu düştü.
YORUMLAR (15)
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Bu bayan çok hoşuma gidiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsan öpmek istiyorsan önce insan olup,sonrada insan alemine geçmen lazım .Cevap Yaz 7 2 Yayından KaldırRİZELİ: Ben T S luyum.Rizesporu seviyorum.Yayından KaldırFATİH: Helal olsun asansor rizeli2 Yayından Kaldır
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Bunları doyurmayınca olacağı budur başka yoruma gerek yok.Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır