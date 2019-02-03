Seda Akgül'den Olay Yaratan Paylaşım: Çok Yılan Öptüm, En Masumu Buydu

Kısa bir tatil için Phuket'e giden sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Akgül, yılan paylaşımıyla eski eşlerine göndermede bulundu.

YILAN ÖPTÜĞÜ GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Bir süredir Phuket'te tatil yapan, sosyal medya hesabından son olarak bir yılanı öptüğü görüntüyü yayınladı.

"HAYATIMDA ÇOK YILAN ÖPTÜM"

Sunucu, Instagram paylaşımına, "Hayatımda çok yılan öptüm ama en masumu buydu" notunu düştü.