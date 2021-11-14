Seçme seçilme yaşı ne zaman 18 oldu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

SEÇME SEÇİLME YAŞI NE ZAMAN 18 OLDU?

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde ise, azalan nüfus gereği seçme yaşı 18'e indirilmiş, seçilme yaşı yine 30 olarak korunmuştu. Seçme yaşı 1934'te 22 yaşına çıkmış, 1961'de 21 yaşı olarak belirlenmiş, 1987'de 21 olarak kabul görmüş, 1995'te de 18 yaşına indirilmiştir. 2017 yılında milletvekili seçilme yaşı 18'e düştü.

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