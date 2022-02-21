Seçimlerde koyacakları tavır merak ediliyor! Son ankete İYİ Parti ve HDP'nin oyları damga vurdu

2023 seçimlerine 18 ay gibi kısa bir süre kala, Millet İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceği de merak edilmeye başlandı. İttifakın adayının kim olacağı yönündeki tartışmaların yanı sıra ittifaka özellikle Hdp'nin de içinde yer aldığı yeni partilerin katılıp katılmayacağı ve İyi Parti'nin Hdp'yi ittifakta isteyip istemeyeceği merak ediliyor. Türkiye Raporu tarafından gerçekleştirilen son ankete ise seçimlerde nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen İYİ Parti ve Hdp'nin oyları damga vurdu.

İYİ PARTİ, HDP'NİN 1.6 PUAN ÖNÜNDE

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 33.1 ile birinci sırayı alırken, AK Parti'yi sırasıyla yüzde 28.2 ile Chp, yüzde 13.8 ile İYİ Parti, yüzde 12.2 ile HDP ve yüzde 8.4 ile MHP takip etti.

KARARSIZLARDAN ÖNCEKİ OY ORANLARI

Kararsızlar dağıtılmadan önce ise partilerin oyu şöyle oldu: AK Parti yüzde 25.6. CHP yüzde 22, İYİ Parti yüzde 10.3, HDP yüzde 9.8. MHP yüzde 6.5. DEVA Partisi yüzde 1.6. Diğer yüzde 0.8. Gelecek Partisi yüzde 0.6. Saadet Partisi yüzde 0.4. "Oy kullanmam" diyenlerin oranı ise yüzde 12.4, "Kararsızım" diyenlerin oranı da yüzde 10 olarak belirlendi.

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