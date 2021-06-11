Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı, oyların yeniden sayılmasını istiyor
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Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı, oyların yeniden sayılmasını istiyor

Seçimi kura ile kaybeden muhtar adayı, oyların yeniden sayılmasını istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Alpaslan Mahallesi muhtar seçimlerinde rakibiyle aynı oy alarak seçimi kurada kaybeden muhtar adayı Fatih Çalışkan, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Alpaslan Mahallesi muhtar seçimlerinde rakibiyle aynı oy alarak seçimi kurada kaybeden muhtar adayı Fatih Çalışkan, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan ara seçimlerde rakibi Yalçın Sezgin ile bin 155'er oy alan muhtar adayı Fatih Çalışkan, seçimi çekilen kura ile kaybetti. Bunun ardından sonucun düşündürücü olduğunu iddia edilen Çalışkan, ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Dilekçesinin reddedilmesiyle soluğu İl Seçim Kurulu'nda alan Çalışkan, oyların yeniden sayılmasını talep ediyor.

Fatih Çalışkan, "6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan Alpaslan Mahallesi ara seçimlerinde 6 aday yarıştık. Yalçın bey benimle aynı oyu aldı. Bu kadar adayın yarıştığı seçimde böyle bir sonucun düşündürücü ve gerçeği yansıtmadığı kanaatindeyim. İlçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi verdim ama ret verdiler. Şuanda da yeniden oyların seçilmesi için il seçim kuruluna itirazda bulunacağım. Böylelikle şüphelerin giderilmesi ve milli iradenin tecelli etmesini temenni ediyorum. Mahallemizde bana oy veren ve vermeyen tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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