: Seçim döneminde şoförlüğünü yapan şahıstan belediye başkanına yumruklu saldırı

06.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:23

Seçim döneminde Kilimli Belediye Başkanı Kâmil Altun'un şoförlüğünü yapan S.K. isimli şahıs, söz verdiği halde kendisini işe almayan Başkan Altun'u makamında yumrukladı.

Kilimli Belediyesi'nin bu dönem seçimi kazanan Belediye Başkanı Kâmil Altun'un makamında yumruklu saldırıya uğradı. Darp raporu alan Kâmil Altun'a saldıran kişinin seçim döneminde şoförlüğünü yapan S.K. olduğu iddia edildi.

İŞ SÖZÜNÜ TUTMAYINCA YUMRUKLADI

Edilen bilgiye göre Kilimli Belediye Başkanı Kâmil Altun'un seçim döneminde şoförlüğünü yapan S.K., dün sabah başkanın makamına gitti. Daha önce de eniştesini darp eden S.K, belediye başkanıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada S.K., Başkan Altun'u yumrukladı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Altun'u şimdiki şoförü ve başkan yardımcısı araya girerek kurtardı. Bir süre S.K. ile boğuşan belediye personellerini araya girenler güçlükle ayırdı. Polise intikal eden olayda Başkan Kâmil Altun, hastaneden rapor alarak eski şoföründen şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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