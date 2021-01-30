Seçim döneminde Mansur Yavaş'ı sahte senetle suçlayan Necmettin Kesgin tutuklandı
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Seçim döneminde Mansur Yavaş'ı sahte senetle suçlayan Necmettin Kesgin tutuklandı

30.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:47

31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sahte senet suçlamalarında bulunan Necmettin Kesgin, resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından tutuklandı.

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı döneminde çeşitli suçlamalar ortaya atan Necmettin Kesgin, Ankara'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kesgin'in, resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Kesgin'in, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmaktan aldığı 3 yıl cezanın da kesinleşmesi bekleniyor.

6 YIL 6 AYLIK HAPİS CEZASI KESİNLEŞMİŞTİ

Necmettin Kesgin, daha önce Mansur Yavaş'ın şikayeti üzerine sahte senet düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası istinaf mahkemesince kesinleştirilmişti.

Seçim döneminde Mansur Yavaş'ı sahte senetle suçlayan Necmettin Kesgin tutuklandı
Haber Yorumları (6)
MECZUP: demekki hiç bir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler olmuş darısı diğerlerinin başına
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ADALET: Üç kağıtcının sonu bu olur çamur at izi kalsın iftira atmanın cezası çok ağır olmalı bu tür adamlar gün yüzü görmesin
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MERSİN 33: Sen bilmez misin Allah''ın sopasının olduğunu .
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