6-17 Aralık tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisine yoğunlaşacak Cumhur İttifakı ortakları bütçe maratonu sonrasında Siyasi Parti ve Seçim Yasası'nda düzenlemeler içeren taslak için çalışmalarına hız verecek. Teklifin mart ayında TBMM'ye sunulacağı öğrenildi. Cumhur İttifakı'nın sunacağı Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişiklik teklifinin yaklaşık 15 maddeden oluşması bekleniyor. Peki Seçim barajı kaç olacak? Seçim barajı nedir? sizler için derledik.

SEÇİM BARAJI KAÇ OLACAK?

Şu an için 15 maddeden oluşması beklenen mini teklifte halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7 olarak belirlendi. Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan düzenlemede anayasa hükmü gereğince seçimde 20 milletvekili çıkaran partiler grup kurabilecek. Ancak seçildikleri partilerden istifa eden milletvekillerine aynı olanak tanınmayacak. Milletvekilleri partilerinden istifa edip 20 sandalye sayısına ulaşsa bile mecliste grup kuramayacak.

SEÇİM BARAJI NEDİR?

Seçim barajı, seçimlerde kanunlarca belirlenmiş oy oranlarına göre, meclise girecek siyasi partilerin belirlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Normal şartlarda bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.

HAZİNEDEN YAPILACAK YARDIMA TERÖR AYARI

Terörle bağı kanıtlanan partilerin hazineden yardım almasının önünü kesen maddenin de taslakta yer alması bekleniyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu teklifi seçimden bir yıl önce meclisten geçirmeyi hedefliyor.

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