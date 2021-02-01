"Seçilmiş biriyim" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var
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"Seçilmiş biriyim" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var

01.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:10

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen fenomen Murat Övüç, YouTube'da yayınlanan bir programda seçilmiş biri olduğunu belirterek "Hem erkek hem de kadın sevgilim" var dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adını duyuran Murat Övüç, Tuğba Ekinci ile YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Murat Övüç, özel hayatı hakkında peş peşe itiraflarda bulundu.

"HEM ERKEK HEM KADIN SEVGİLİM VAR"

Yıllar önce yaptığı bir evlilikten bir erkek çocuğu olan fenomen, 12 yıldır bir erkekle birlikte olduğunu ancak sevgilisi yurt dışında yaşadığı için görüşemediklerini söyledi. Şarkıcı Tuğba Ekinci ise özel hayatından bahseden Murat Övüç'e "Senin bir de kadın arkadaşın varmış. Sıfır estetiği olan çok güzel bir kadın" dedi. Bunun üzerine açıklamalarına devam eden Övüç, "Seçilmiş bir adamım ben. Ben bir kadınla da olabilir bir erkekle de; her şeyi tadabilirim. Hem kadın hem erkek sevgilim var. Benim 12 yıl hayatımda birisi var ama... Biseksüelim herhalde ben de bilmiyorum ne olduğumu" ifadelerini kullandı.

'Seçilmiş biriyim' diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var

"BİR KADININ 3 SEVGİLİSİ OLACAK

Dikkat çeken ifadelerine bir yenisini daha ekleyen Murat Övüç, evli olmayan bir kadının 3 sevgilisinin olması gerektiğini savunarak "Eğer kadın free ise üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı, bir sevdalı" dedi.

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