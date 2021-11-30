Seçil Heper kimdir? Seçil Heper kaç yaşında? Seçil Heper hayatı ve biyografisi!
Son günlerdeki yorumları ile dikkatleri çeken Seçil Heper izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Seçil Heper kaç yaşında, nereli? Seçil Heper hayatı ve biyografisi! Seçil Heper kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile dikkatleri çeken Seçil Heper hakkında araştırmalar yapılıyor. Seçil Heper kimdir? Seçil Heper kaç yaşında, nereli? Seçil Heper hayatı ve biyografisi!
Seçil Heper, 1 Ocak 1946, Konya doğumludur ve 75 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimi Konya'da tamamladı.
1966'da açılan sınavı kazanarak Ankara Radyosu'na girdi. TRT için yapılan bir TV çekiminde Fahrettin Aslan'ın dikkatini çekerek Maksim Gazinosu sahnelerine lanse edildi. Güzelliği ve zarif hareketleriyle dikkatleri üstüne toplayıp kendisini kısa sürede milyonlara sevdiren Seçil Heper, iş adamı eski Arnavut Prensi Melih Caculi'nin 2008 yılındaki ölümüne kadar evli kaldı. 2016 yılına açtığı bir dava sonucu "Heper" soy ismini geri almıştır. Yavuz Plak'tan çıkan onlarca 45'lik ve albüme imzasını attı. 2006'da Hakan Eren tarafından yayınlanan "En İyileriyle" albümüyle kendisini özleyenlerle yeniden buluştu.
2020 yılında Akciğer Kanserine yakalandı ve aynı yıl kanseri yendiğini açıkladı.
Seçil Heper (Yavuz Plak)
Huzurlu Günler (Yavuz Plak)
Dost Bildiklerim (Yavuz Plak)
Seneler (Yavuz Plak)
Assolistler (karma) (Ossi Müzik)
En İyileriyle: Seçil Heper (Ossi Müzik)
Hanende Melek (1976)
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