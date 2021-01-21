Seçil Gür: Serdar'la yoldaşız
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Seçil Gür: Serdar'la yoldaşız

21.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:25
Seçil Gür: Serdar'la yoldaşız

KÖTÜLÜĞÜMÜ İSTEMİYORSerdar Ortaç'la yaşadığı ilişkiyle tanınan şarkıcı Seçil Gür, Milyon TV'de yayınlanan, Zeynep Bozkaya'nın sunduğu "Live Style" programına konuk oldu.

KÖTÜLÜĞÜMÜ İSTEMİYOR

Serdar Ortaç'la yaşadığı ilişkiyle tanınan şarkıcı Seçil Gür, Milyon TV'de yayınlanan, Zeynep Bozkaya'nın sunduğu "Live Style" programına konuk oldu. Ünlü popçuyla ilişkisini anlatan Gür, "Serdar'la birbirimize yoldaşlık yapıyoruz. Biliyorum ki benim kötülüğümü asla istemiyor. O da biliyor ki ben onun kötülüğünü asla istemiyorum. O anlamda ona teslim olmuş olabilirim" dedi.

GİZLİ KISKANÇ

Seçil Gür, "Magazin haberlerinde sıkça yer almaya başladınız. Bu sizi yoruyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu durum beni yoruyor, evet. Magazini seviyorum ama kendimi magazinin içinde görmekten hoşlanmıyorum. Yürüyüşe çıkıyoruz, 500 metre arayla bir kanal durduruyor. Belki alışacağım ileride." Gür, Ortaç'ın kıskanç olup olmadığı sorusu üzerine de "Gizli kıskanç. Beni negatif etkileyen bir kıskançlığı yok. Tatlı kıskanç" dedi.

Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Ortaç, sağlık durumuyla ilgili sorulara "Çok şükür iyiyim" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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