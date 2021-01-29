Şebnem Ferah Hoşçakal şarkısı sözleri | Kırmızı Oda'da çalan Şebnem Ferah şarkısı!

Bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde Boncuk'un intiharı herkesi hüzne boğarken, sahnede çalan müzik de merak edildi! İşte, Şebnem Ferah Hoşçakal şarkısı sözleri! Kırmızı Oda'da çalan Şebnem Ferah şarkısı!

Bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde Boncuk'un intiharı herkesi hüzne boğarken, Boncuk'un ölüp ölmediği merak edilirken, o sahnede çalan müzik de izleyiciler tarafından merak edildi! İşte, Şebnem Ferah Hoşçakal şarkısı sözleri! Kımızı Oda'da çalan Şebnem Ferah şarkısı!

ŞEBNEM FERAH - HOŞÇAKAL SÖZLERİ

Seni ararken kendimi, kaybetmekten yoruldum

Bulduğumu zannettiğimde, kendimden ayrı düştüm

Bu garip bir veda olacak, çünkü aslında hep içimdesin

Ne kadar uzağa gitsem de, gittiğim her yerde benimlesin

Söylenecek söz yok, gidiyorum ben

Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal

Ben bir kısrak gibi, gelmişim dünyaya

Şahlanıp gitmek içimde var

Hoşçakal

Biraz su biraz yeşillik, her yer benim evimdir

Taşırım dünyayı sırtımda, her dil benim dilimdir

Ama söylenecek söz yok, gidiyorum ben

Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal

Ben bir kısrak gibi, gelmişim dünyaya

Şahlanıp gitmek içimde var

Hoşçakal

Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal

Ben bir kısrak gibi, gelmişim dünyaya

Şahlanıp gitmek içimde var

Hoşçakal