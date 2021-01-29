Şebnem Ferah Hoşçakal şarkısı sözleri | Kırmızı Oda'da çalan Şebnem Ferah şarkısı!
Bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde Boncuk'un intiharı herkesi hüzne boğarken, sahnede çalan müzik de merak edildi! İşte, Şebnem Ferah Hoşçakal şarkısı sözleri! Kırmızı Oda'da çalan Şebnem Ferah şarkısı!
Bu akşam ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde Boncuk'un intiharı herkesi hüzne boğarken, Boncuk'un ölüp ölmediği merak edilirken, o sahnede çalan müzik de izleyiciler tarafından merak edildi! İşte, Şebnem Ferah Hoşçakal şarkısı sözleri! Kımızı Oda'da çalan Şebnem Ferah şarkısı!
ŞEBNEM FERAH - HOŞÇAKAL SÖZLERİ
Seni ararken kendimi, kaybetmekten yoruldum
Bulduğumu zannettiğimde, kendimden ayrı düştüm
Bu garip bir veda olacak, çünkü aslında hep içimdesin
Ne kadar uzağa gitsem de, gittiğim her yerde benimlesin
Söylenecek söz yok, gidiyorum ben
Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
Ben bir kısrak gibi, gelmişim dünyaya
Şahlanıp gitmek içimde var
Hoşçakal
Biraz su biraz yeşillik, her yer benim evimdir
Taşırım dünyayı sırtımda, her dil benim dilimdir
Ama söylenecek söz yok, gidiyorum ben
Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
Ben bir kısrak gibi, gelmişim dünyaya
Şahlanıp gitmek içimde var
Hoşçakal
Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
Ben bir kısrak gibi, gelmişim dünyaya
Şahlanıp gitmek içimde var
Hoşçakal