Şebnem Ferah evinden çıkmıyor
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Şebnem Ferah evinden çıkmıyor

08.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:11
Şebnem Ferah evinden çıkmıyor

Şebnem Ferah'ın, Türkiye'de ilk olarak geçtiğimiz sene mart ayından görülen koronavirüsten sonra kendisini evine kapattığı ortaya çıktı.

Şebnem Ferah'ın, Türkiye'de ilk olarak geçtiğimiz sene mart ayından görülen koronavirüsten sonra kendisini evine kapattığı ortaya çıktı. Alışverişini yardımcılarına yaptıran sanatçı, bir senedir evine fazla misafir de kabul etmiyor. Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyor.

Makyajsız poz

Öte yandan sevenlerinin konserlerinde ağır makyajla görmeye alışkın olduğu rock müziğin ünlü ismi, geçtiğimiz aylarda doğal halini ilk kez paylaşmıştı. Şebnem Ferah, makyajsız haliyle verdiği pozu; siyah kalp ve nota emojisi ile yayınlamıştı.

Saçlarını iki yandan toplayan şarkıcının sevimli görüntüsü binlerce beğeni ve yorum almıştı. Ferah'a sevenleri, "Çok tatlısın", "Gözlerinin yeşilinin içinde kayboldum" ve "Şarkılarını özledik" gibi mesajlar göndermişti.

Kaynak: Hürriyet

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