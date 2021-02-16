Şebinkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
16.02.2021 15:28 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:33
Yolda kalan bir otomobili vatandaşların itmesi Kent merkezinden kar görüntüleri Kar yağışı etkili olan kent merkezinde kaldırımda tuzlama çalışması GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Yolda kalan bir otomobili vatandaşların itmesi
Kent merkezinden kar görüntüleri
Kar yağışı etkili olan kent merkezinde kaldırımda tuzlama çalışması GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kar kalınlı kent merkezinde 15 santimetreye ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles