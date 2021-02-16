Şebinkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
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Şebinkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

16.02.2021 15:28 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:33

Yolda kalan bir otomobili vatandaşların itmesi Kent merkezinden kar görüntüleri Kar yağışı etkili olan kent merkezinde kaldırımda tuzlama çalışması GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Yolda kalan bir otomobili vatandaşların itmesi

Kent merkezinden kar görüntüleri

Kar yağışı etkili olan kent merkezinde kaldırımda tuzlama çalışması GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kar kalınlı kent merkezinde 15 santimetreye ulaştı.

Şebinkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
Şebinkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
Şebinkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
Şebinkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles

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