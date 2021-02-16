Şebinkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

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Yolda kalan bir otomobili vatandaşların itmesi Kent merkezinden kar görüntüleri Kar yağışı etkili olan kent merkezinde kaldırımda tuzlama çalışması GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.