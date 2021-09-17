Sea of Thieves, gelecek sezonda korsanları deniz altına gönderiyor

Sea of Thieves'de yeni sezon başlamak üzere, bu da korsanlara yeni oyun içi mücadeleler ve ödüllerle dolu bir yağma geçmişi verilecek. Sezon 4, 23 Eylül'de başlayacak ve Rare, yeni sezonun neler sunacağını gösteren çok kısa bir teaser yayınladı.

Sezon 3'te kaptan Jack Sparrow ile Karayip Korsanları geçidi etrafında kurulmuştu. A Pirate's Life'ın sinematik ve hikaye tabanlı olması gerekiyordu, ancak 4. Sezon Thieves Heaven'a geri dönecek ve mevcut dünyayı genişletecek gibi görünüyor.

Sea of Thieves dördüncü sezonda bizleri denizin altına yeni maceralara atılmaya çağırıyorlar. Sea of Thieves sezonları ücretsiz ve ücretli bir sürüm içeren Plunder Pass ile birlikte geliyor. Ücretli versiyonda genellikle geminiz için yeni bir boya, yeni kıyafetler ve kozmetikler içeriyor.

Sea of Thieves'in dördüncü sezonu 23 Eylül'de yayınlanacak ve yaklaşık 3 ay sürecek.

SEA OF THIEVES 4. SEZON TANITIM FRAGMANI

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