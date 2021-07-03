Scoutli VCT Lower Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi!
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Scoutli VCT Lower Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi!

Scoutli VCT Lower Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dün paylaşılan Upper Bracket istatistiklerinin ardından VCT Lower Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi. VALORANT Challengers Lower Bracket maçlar sonuçları!

Espor ekosisteminde bir düzen yaratmayı amaçlayan espor projesi Scoutli VCT Lower Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi.

Dün oynanan VALORANT Challengers Lower Bracket maçları sonuçlandı. Oyuncu istatistiklerine geçmeden isterseniz dün oynanan karşılaşmalara ve sonuçlarına birlikte göz atalım.

Dün oynanan maçlar sırasıyla fastPay Wildcats x FireFlux Esports, RARE Esports x SuperMassive Blaze, Unity Esports x Team Aurora ve son olarak Galakticos x OtherSide Esports idi. Karşılaşmaların sonuçları ise şu şekildeydi:

  • fastPay Wildcats 0 x 2 FireFlux Esports
  • RARE Esports 0 x 2 SuperMassive Blaze
  • Unity Esports 1 x 2 Team Aurora
  • Galakticos 0 x 2 OtherSide Esports

Oyuncuların değerlendirme istatistikleri ise kazanan takımlar arasından belirlendi. Kazanan takımlara göre belirlenen istatistiklerde ilk sırayı Team Aurora oyuncusu Reazy aldı. Oynanan maçlara göre en iyi istatistikleri yapan oyuncular şu şekildeydi:

  1. 93 SR - Reazy (Team Aurora)
  2. 93 SR - MARW0LL (OtherSide Esports)
  3. 89 SR - SOCIABLE (FireFlux Esports)
  4. 88 SR - POWA77 (OtherSide Esports)
  5. 87 SR - Izzy (SuperMassive Blaze)

Ana turnuvadaki istatistiklerde görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros

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