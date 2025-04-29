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Schumann Rezonansı nedir, neden olur?

Schumann Rezonansı nedir, neden olur?
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Son günlerin en çok merak edilen konularından biri olan Schumann rezonansı, 1952'de fizikçi Winfried Otto Schumann tarafından açıklanan, yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasında meydana gelen doğal titreşime verilen isimdir. Güneşten gelen ışınlar, yıldırım ve buna benzer elektrik akımları ile yeryüzüne aktarılan atmosfer içerisinde bulunan elektiriksel güç ile tetiklenen enerjiye bağlı titreşimdir. Schumann Rezonansı nedir, neden olur?

Schumann rezonansı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Schumann Rezonansı nedir, neden olur?

SCHUMANN REZONANSI NEDİR?

Schumann rezonansı, 1952'de fizikçi Winfried Otto Schumann tarafından açıklanan, yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasında meydana gelen doğal titreşime verilen isimdir. Küresel elektro manyetik bir alanın oluşması ve bu alan bünyesindeki titreşimsel veriye ilişkindir.

Güneşten gelen ışınlar, yıldırım ve buna benzer elektrik akımları ile yeryüzüne aktarılan, atmosfer içerisinde bulunan elektiriksel güç ile tetiklenen enerjiye bağlı titreşim. Schumann rezonans alanının frekansı 7.83, 14.3, 20.8, 27.3, 33.8 hertz aralıklarına sahiptir. Yani yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasındaki boşluk, 7.8, 14.3, 20.8, 27.3 ve 33.8 Hz aralıklarında titreşen elektro manyetik alanlar halindedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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