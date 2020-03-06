Schmidt olmazsa Avcı

06.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:35

Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarında sona gelindi. Alman teknik adam Roger Schmidt ile anlaşma sağlanamazsa rota Abdullah Avcı'ya dönecek.

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen ve aldığı kötü sonuçlardan dolayı Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolları ayıran Fenerbahçe'de hoca adaylarıyla görüşmeler sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajeri İstanbul'a gelirken, yönetim bu görüşme öncesinde Abdullah Avcı ile masaya oturdu. Schmidt'in menajeri ile yapılacak olan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa Avcı ile tekrar bir araya gelinecek. Avcı'nın yapılan ön görüşmede Fenerbahçe'ye "evet" dediği öğrenildi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA