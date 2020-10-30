Scarlett Johansson komedyen Colin Jost ile evlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Scarlett Johansson komedyen Colin Jost ile evlendi

30.10.2020 03:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 03:31
Scarlett Johansson komedyen Colin Jost ile evlendi

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson'un, geçtiğimiz hafta sonu nişanlısı komedyen Colin Jost ile sadece aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendiği açıklandı.

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson'un, geçtiğimiz hafta sonu nişanlısı komedyen Colin Jost ile sadece aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendiği açıklandı.

Açıklamayı yapan ise ABD merkezli yardım kuruluşu Meals on Wheels oldu.

Meals on Wheels, yaşlılara yönelik yardımlarıyla biliniyor.

Kuruluş, Johannson ve Jost'un pandemi süresince faaliyetlerini desteklediğini duyurdu.

Meals on Wheels'in Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Johannson ve Jost'un düğün dilekleri, bu zor dönemde zor durumdaki savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak."

Meals on Wheels, bu mesajı sonrası yardım kuruluşuna bağış yapılması çağrısında bulundu.

Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncularından

Eğlence dünyasından verdiği haberlerle bilinen internet sitesi TMZ ise çiftin New York'taki Palisades kasabasında evlendiklerini bildirdi.

Scarlett Johansson halen dünyanın en çok kazanan kadın oyuncuları arasında.

Johansson en son aksiyon filmi Black Widow'un (Kara Dul) ikincisinde oynamıştı.

Ünlü oyuncunun üçüncğü eşi olan komedyen Colin Jost ise ABD'nin en ünlü talk-show programlarından Saturday Night Live'ın senaristi.

Scarlett Johansson'un 2017'de programa konuk olmasının ardından birlikte olmaya başlayan çift geçen yıl Mayıs ayında nişanlanmıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Şentop Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Erkek Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Scarlett Johansson komedyen Colin Jost ile evlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 03:31:56. #1.14#
title