Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'tan Manisa CBÜ'ye seminer
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Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'tan Manisa CBÜ'ye seminer

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'tan Manisa CBÜ'ye seminer

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen seminerle, üniversite personeli ve öğrencileri ile bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen seminerle, üniversite personeli ve öğrencileri ile bir araya geldi.

Manisa CBÜ Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın katılımıyla üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Muhasebe, sadece bilançoya yazılan birtakım rakamlarla uğraşmaktan ibaret bir iş değil. Bireysel olarak da yaptığımız bir gün sonu değerlendirmesi olan muhasebe, her günün nihayetinde mizanımızı tartmamızın da bir vesilesi. Bu konunun, dünüyle bugünüyle ele alınmasını bireysel ve profesyonel anlamda önemsiyorum. Bu konunun ve dahası, ilk duyulduğunda insanda teftiş edileceği zannıyla korku ve paniğe yol açan ancak aslında bilhassa kamu kurumlarında zararın önüne geçmeyi amaçlayan, eksikliklerimizi ikmal etmemiz için bize çerçeve çizen denetim mevzusunu, Sayıştay Başkanımız Seyit Ahmet Baş'tan dinlemek bizler için çok kıymetli" dedi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen "Muhasebe-Denetim Mesleğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı seminerde konuşan Başkan Baş, 1967 yılına kadar Divan-ı Muhasebat adıyla görev yapan ve köklü bir kurum olan Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı'nın, 29 Mayıs 1862 tarihinde Sultan Abdülaziz Han tarafından kurulmasından itibaren üstlendiği sorumlulukları ve yıllar içerisinde faaliyet alanının geçirdiği dönüşümü anlattı. Tarihsel belgeler ışığında Osmanlı'dan günümüze kamuda denetim işinin geçirdiği dönüşüme değinen Baş, ayrıca öğrencilere kariyer planlaması yaparken izlemeleri gereken yöntemler konusunda tavsiyelerde bulundu. - MANİSA

Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'tan Manisa CBÜ'ye seminer
Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'tan Manisa CBÜ'ye seminer
Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'tan Manisa CBÜ'ye seminer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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