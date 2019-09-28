5 milyon lira sahibini buluyor! Sayısal Loto sonuçları 28 Eylül 2019 Milli Piyango sorgulama

28.09.2019 12:03

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam 1257. Sayısal Loto çekilişi düzenlenecek. Canlı yayında yapılacak Sayısal Loto çekilişi ile büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları belirlenecek. Saat 21.15'te başlayacak Sayısal Loto çekilişi, mpi.gov.tr adresinden naklen yayınlanacak. Kazandıran numaraların belirlenmesi sonrasında 28 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli olacak.

28 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'da birden 49'a kadar dizilmiş sayılı toplar arasında altı sayı seçiliyor. Bu sayılar arasından 6, 5, 4, ve 3 tanesini bilenler çeşitli ikramiyeler kazanıyor. Bu hafta beş milyonu bulması beklenen büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar canlı yayında belirlenecek. Sonrasında aşağıdaki bağlantıdan saat 21.30'dan sonra Sayısal Loto sonuçları yayımlanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

GEÇEN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1256. Sayısal Loto sayıları: 4 - 6 - 10 - 13 - 26 - 39

Sayısal Loto oyununun 1256. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.