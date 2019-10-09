Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 9 Ekim Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

09.10.2019 10:07

9 Ekim Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan çekilişte altı bilen yine çıkmamış ve 9.164.652,81 TL ikramiye devretmişti. Bugün yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Sayısal Loto bir kez daha devredecek mi yoksa büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı heyecanla bekleniyor? Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1260. haftanın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 1260. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyooğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak çekiliş saat 21.45'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1259'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 06, 19, 23, 24, 27 ve 34 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55 kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 05 kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi 12 lira 15 kuruş kadar ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 625 bin 419 lira ikramiye dağıtıldı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.