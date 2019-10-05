9 milyon lira sahibini buluyor! Sayısal Loto çekilişi sonuçları 5 Ekim 2019 Milli Piyango

05.10.2019 19:41

Milli Piyango İdaresi'nin en eski şans oyunu Sayısal Loto'nun 1259. çekilişi yapılacak. Geçen hafta yapılan çekilişte altı bilen olmayınca tam 6.809.653,73 TL devretmişti. Devirle birlikte 9 milyon lirayı bulan büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar canlı yayında belli olacak. Çekiliş, aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve saat 21.15'te başlayacak. Sayısal Loto sonuçları 5 Ekim 2019, Milli Piyango sorgulama ve detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 EKİM 2019

Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile bu akşamın kazandıran numaraları belli olacak. 1259. Sayısal Loto çekilişi ile 9 milyon TL sahibini bulacak. Sayısal Loto sonuçları 21.30'dan aşağıdaki link üzerinden yayınlanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 EKİM 2019

Kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 809 bin 653 lira 73 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 5 bin 863 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 666 kişi 81 lira 50'er kuruş ve 3 bilen 104 bin 283 kişi ise 11 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..