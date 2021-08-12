Sayın Valimize bir dizi ziyaretler gerçekleştirildi

Sayın Valimize bir dizi ziyaretler gerçekleştirildi.

Sayın Valimize bir dizi ziyaretler gerçekleştirildi. İlk olarak Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve Kadim Dostlar Gurubu Koordinasyon Sorumlusu Yakup Sucuoğlu Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ardından Erzincan Kalkınma Vakfı Başkanı Ergün Sanalan ve Gazeteci Yazar Mahmut Kılınç Sayın Valimizi ziyaret ettiler. Daha sonra Erzincan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Vahid Erdem ve Erzincanlı İş İnsanı Doğan Çakır Sayın Valimizi ziyaret ettiler. Son olarak Milli Beka Derneği Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Valimizi ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Kaynak: Habermetre