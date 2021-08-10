Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

İlk olarak Yücebelen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Başgöze ve dernek üyeleri Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.