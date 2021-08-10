Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi
İlk olarak Yücebelen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Başgöze ve dernek üyeleri Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.
İlk olarak Yücebelen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Başgöze ve dernek üyeleri Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Daha sonra Gazeteci ve TV Yapımcısı Erdem Noyan ile Vural Yılmaz Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ettiler. Sayın Valimiz Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkürlerini iletti.
Kaynak: Habermetre