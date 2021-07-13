Sayın Valimiz Seraları Gezerek, İncelemelerde Bulundu
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Sayın Valimiz Seraları Gezerek, İncelemelerde Bulundu

Sayın Valimiz Seraları Gezerek, İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'da yüzde 75 hibe desteği ile kurulan ve ilk hasadına başlanan domates seralarını ziyaret etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'da yüzde 75 hibe desteği ile kurulan ve ilk hasadına başlanan domates seralarını ziyaret etti. İlimiz merkez Soğukoluk Köyü ve Uluköy Köyü ile Akyazı Mahallesinde bulunan domates seralarına giden Sayın Valimiz, üreticiler ile görüşerek ürün rekoltesi hakkında bilgiler aldı.

Sayın Valimiz, üreterek hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine ve ülkemiz tarımına katkı sağlayan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin daima yanlarında olacağını belirterek, üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diledi.

Devlet desteği ile kurdukları seralarda verimin yüksek olduğunu belirten üreticiler, destek veren herkese teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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