Sayın Valimiz, Şehit Polis Memuru Hakan Can'ın Baba Ocağına Ziyarette Bulundu.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 'Meşveret Üzümlü Programı' kapsamında, Üzümlü ilçemizde ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindekiler ile birlikte; Şehit Polis Memuru Hakan Can'ın Üzümlü ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'ndeki baba evine ziyarette bulundular.

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindekiler, Şehidimizin Babası Halil Can ve aile bireyleri ile görüşerek, varlığımızı borçlu olduğumuz Aziz Şehitlerimiz için dualar ettiler.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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