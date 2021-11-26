Sayın Valimiz, Şehit Polis Memuru Hakan Can'ın Baba Ocağına Ziyarette Bulundu. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sayın Valimiz, Şehit Polis Memuru Hakan Can'ın Baba Ocağına Ziyarette Bulundu.

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz, Şehit Polis Memuru Hakan Can'ın Baba Ocağına Ziyarette Bulundu.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 'Meşveret Üzümlü Programı' kapsamında, Üzümlü ilçemizde ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindekiler ile birlikte;

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 'Meşveret Üzümlü Programı' kapsamında, Üzümlü ilçemizde ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindekiler ile birlikte; Şehit Polis Memuru Hakan Can'ın Üzümlü ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'ndeki baba evine ziyarette bulundular.

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindekiler, Şehidimizin Babası Halil Can ve aile bireyleri ile görüşerek, varlığımızı borçlu olduğumuz Aziz Şehitlerimiz için dualar ettiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title