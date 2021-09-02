Sayın Valimiz Mehmet Makas'tan Aile Ziyaretleri

Valimiz Sayın Mehmet Makas, aile ziyaretleri kapsamında; Erzincan Merkez Gölcük Mahallesi'nde eşi ile birlikte ikamet eden 71 yaşındaki Yaşar Aldemir'i ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, aile ziyaretleri kapsamında; Erzincan Merkez Gölcük Mahallesi'nde eşi ile birlikte ikamet eden 71 yaşındaki Yaşar Aldemir'i ziyaret etti. Sayın Valimiz, ailenin istek ve sorunlarını dinleyerek bir süre sohbet etti. Ardından Keklikkayası Köyü'nde Şehit Er Hüseyin Kaya'nın ailesini ziyaret eden Sayın Valimiz Mehmet Makas, Şehit annesi Kibar Kaya'yı ve aile bireyleri ile görüşerek, ailenin talep ve isteklerini dinledi, tüm şehitlerimiz için dua ettiler.

Kaynak: Habermetre