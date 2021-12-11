Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (10.12.2021) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (10.12.2021)

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (10.12.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

İlk olarak Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ve Erzincan Meteoroloji Müdürü Yusuf Ziya Dağ, daha sonra Vakıfbank Erzurum Bölge Müdürü Engin Özcan ve Vakıfbank Erzincan Şube Müdürü Figen Evrensel, ardından Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İbrahim Karakuş,...

ERZİNCAN (Habermetre) - İlk olarak Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ve Erzincan Meteoroloji Müdürü Yusuf Ziya Dağ, daha sonra Vakıfbank Erzurum Bölge Müdürü Engin Özcan ve Vakıfbank Erzincan Şube Müdürü Figen Evrensel, ardından Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İbrahim Karakuş, son olarak Eğitimci Yazar İhsan Ünlü Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title