Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte Çukurçimen Köyü'nde aşure günü etkinliğine katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte ilimiz Refahiye ilçesine bağlı Çukurçimen Köyü'nde aşure günü etkinliğine katıldı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte ilimiz Refahiye ilçesine bağlı Çukurçimen Köyü'nde aşure günü etkinliğine katıldı. Muharrem Ayı dolayısıyla Çukurçimen Köyü Ali Haydar Dede Cemevi tarafından düzenlenen aşure günü programına Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas'ın yanı sıra Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı katıldı. Vatandaşlarımız ile bol bol sohbet eden ve isteklerini dinleyen Sayın Valimiz, aşure ve ikramların sunulmasının ardından yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek; "Hoşgörünün ve birbirimizi sevmenin önemini Muharrem Ayı ve Aşure Günlerinde bir kez daha anlıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

Kaynak: Habermetre