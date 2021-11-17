Sayın Valimiz, Makamında Misafirlerini Kabul Ettii

ERZİNCAN (Habermetre) - İlk olarak Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İş İnsanı Ömer Aksu, daha sonra Refahiye ilçesinden Abdulkadir Can, Yaşar Aktaş ve Gümüşhane ilinden Şeref Taşdemir, ardından Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği eski Başkanı Necmettin Ünal, akabinde Erzincanlı İş İnsanı Süleyman Tan, gün içerisinde devam eden ziyaretlerde Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, daha sonra PTT Erzincan Başmüdürü Nihat Işık, son olarak Merkez Valisi Sayın Mustafa Toprak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Erzincanlı Esnaf Nuri Evin Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

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