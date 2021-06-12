Sayın Valimiz, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Refahiye Şubesi ve Cemevi'nin Temel Atma Törenine Katıldı

Refahiye ilçe merkezinde düzenlenen törene Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın yanı sıra hayırsever işadamı Sayın Turan Araz, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Refahiye ilçe merkezinde düzenlenen törene Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın yanı sıra hayırsever işadamı Sayın Turan Araz, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincanlı hayırsever işadamı Turan Araz tarafından yaptırılan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Refahiye Şubesi ve Cemevi'nin temel atma töreninde yapılan konuşmalarda alevisiyle sunnisiyle Anadolu insanının birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığının altı çizildi.

Düzenlenen törende son olarak konuşan Valimiz Sayın Mehmet Makas, tüm hemşehrilerimiz adına hayırsever işadamı Turan Araz'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında; "Erzincan halkının kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine hizmet edecek olan Refahiye Cemevi'nin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak; "Erzincan birliğin ve dirliğin kentidir, Erzincan'da Sunnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü kardeştir. Etle tırnak gibidir ve bu böyle ilelebet devam edecektir. Yeter ki birbirimizi sevelim, diyaloğa açık olalım, birbirimizin derdi ile dertlenelim. Zaten etle tırnak gibi olmuşuz, oyunlara gelmeyelim" dedi.

Konuşmaların ardından dualar ve kurban kesimi eşliğinde protokol heyeti tarafından cemevi inşaatının temel atıldı.

Kaynak: Habermetre